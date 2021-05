Legende: Spielt weiter für den Meister Jan Kovar. Freshfocus

Zug weiter mit Kovar

Der EV Zug kann auch in der nächsten Saison auf die Dienste von Topskorer Jan Kovar zählen. Wie der Schweizer Meister bekannt gab, hat der tschechische Internationale nicht von seiner jährlichen Ausstiegsklausel für die KHL Gebrauch gemacht. Der Kontrakt des 31-jährigen Centers bei den Zentralschweizern läuft noch bis zum Ende der Saison 2022/23. Mit seinen 17 Toren und 61 Assists in 65 Spielen trug Kovar massgeblich dazu bei, dass der EVZ zum zweiten Mal nach 1998 Schweizer Meister wurde. Sowohl in der Qualifikation wie auch in den Playoffs trug er jeweils den Topskorer-Helm.

Fehr verlässt Genf

Der kanadische Stürmer Eric Fehr verlässt den Playoff-Finalisten Genf-Servette nach zwei Saisons. Der 35-jährige ehemalige Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins kam in 105 National-League-Partien auf 39 Tore und 46 Assists, gehörte aber auch zu den Spielern mit den meisten Strafen. Es wird damit gerechnet, dass er seine Profi-Karriere beendet. Fehr wird bei Servette durch seinen Landsmann Marc-Antoine Pouliot ersetzt, der von Biel an den Genfersee wechselt.