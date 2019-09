Krüger fehlt dem ZSC 2 Wochen

Die ZSC Lions müssen 2 Wochen ohne ihren Center Marcus Krüger auskommen. Der 29-Jährige hat sich bei der 0:3-Niederlage gegen Servette am Dienstag verletzt. Neuzugang Krüger, der in den 3 Spielen für den ZSC noch ohne Skorerpunkte blieb, erlitt eine Verletzung am Unterkörper.