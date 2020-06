Legende: Trainiert bald am Genfersee Justin Krueger verlässt den SCB Richtung Lausanne. Keystone

Krueger von der Hauptstadt in die Romandie

Justin Krueger wechselt wie erwartet vom SC Bern zum Lausanne HC. Der 33-jährige Verteidiger unterschrieb bei den Waadtländern einen Vertrag für die kommende Saison. Der Sohn des langjährigen Schweizer Nationaltrainers Ralph Krueger spielte 8 Saisons für den SCB und gewann mit den Bernern dreimal den Meistertitel. Von 2011 bis 2013 versuchte Krueger, sich einen Platz in der NHL zu ergattern. Er kam jedoch zu keinem Einsatz in der besten Liga der Welt, sondern musste 2 Saisons in der AHL verbringen.