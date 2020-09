Legende: Kehrt in die Heimat zurück Philipp Kuraschew. Keystone

Kuraschew schliesst sich Lugano an

Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Philipp Kuraschew kehrt vorerst in die Schweiz zurück. Der 20-jährige Center, der der NHL-Franchise der Chicago Blackhawks angehört, wird sich auf Leihbasis dem HC Lugano anschliessen. Den im Nachwuchs des SC Bern ausgebildeten Kuraschew hatte es 2016 nach Nordamerika gezogen, wo er 2018 von den Blackhawks in der vierten Runde gedraftet wurde. Zuletzt war der schweizerisch-russische Doppelbürger für Chicagos Farmteam Rockford IceHogs engagiert.

HC Lugano stattet Carr mit Kurzvertrag aus

Lugano hat zudem den kanadischen Flügelspieler Daniel Carr bis Mitte November verpflichtet. Der 28-Jährige steht bei den Milwaukee Admirals, dem Farm-Team der Nashville Predators, unter Vertrag. In der AHL realisierte Carr in 47 Spielen 50 Skorerpunkte (23 Tore, 27 Assists) für die Equipe aus Wisconsin. In der NHL kam er in dieser Saison auf 11 Einsätze (1 Tor).

NHL-Spieler McLeod leihweise zum EVZ

Der EV Zug hat seine Ausländer-Fraktion für die kommende Saison komplettiert. Der kanadische Center Ryan McLeod (21) stösst leihweise von den Edmonton Oilers zum EVZ.