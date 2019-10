Legende: Wird erst im neuen Jahr auf das Eis zurückkehren Leandro Profico. Keystone

Profico fällt verletzt aus

Die SC Rapperswil-Jona Lakers müssen voraussichtlich 4 Monate ohne Verteidiger Leandro Profico auskommen. Der 29-jährige Bündner, der seit 5 Saisons am Obersee spielt, zog sich bei der 1:4-Niederlage am Mittwoch in Lausanne eine Knieverletzung zu.

Lausanne drei Wochen ohne Emmerton

Der HC Lausanne muss rund drei Wochen ohne seinen Center Cory Emmerton auskommen. Der Kanadier muss eine Unterkörper-Verletzung auskurieren, die er am Mittwoch beim 4:1-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers erlitt.