Honka ab Sommer bei Rapperswil

Die Rapperswil-Jona Lakers haben an Heiligabend einen Transfercoup vermelden können. Julius Honka wechselt auf die kommende Saison hin vom HC Davos zu den Rosenstädtern. Der 29-jährige Verteidiger gehört aktuell mit 18 Skorerpunkten aus 32 Partien zu den produktivsten Defensivspielern der National League. Honka kam 2023 in die Schweiz zum SC Bern und landete via Genf (Leihe) zu Beginn dieser Saison bei den Bündnern. Der Finne unterschrieb bei den Lakers nun einen Vertrag über 2 Jahre. «Seine Skorerwerte machen deutlich, dass die Offensive zu seinen grossen Stärken gehört. Aber Honka ist auch defensiv verlässlich, er bringt also alles mit, um bei den Lakers eine zentrale Rolle zu spielen», sagte Sportchef Janick Steinmann.

