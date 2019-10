Lakers vorerst ohne Tomlinson

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen vorerst ohne ihren Cheftrainer Jeff Tomlinson auskommen. Der 49-jährige Kanadier unterzieht sich in den nächsten Tagen einer Nierentransplantation. Tomlinson leidet seit einigen Jahren an einem Nierenleiden, das von ihm eine tägliche Dialyse erfordert. Die Spenderniere erhält der Lakers-Chefcoach von seinem Bruder Darryl. Tomlinson fällt bis zur Nationalmannschaftspause Mitte November aus. Bis zu Tomlinsons Rückkehr übernimmt Assistent Niklas Gällstedt die Aufgaben des Cheftrainers.

Lüthi fehlt Biel lange

Der Bieler Stürmer Fabian Lüthi muss sich einer Hüftoperation unterziehen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Der 30-Jährige absolvierte in der noch jungen Saison 11 Wettbewerbsspiele. In 6 Meisterschaftspartien blieb er ohne Skorerpunkt, in total 4 Begegnungen der Champions Hockey League und einem Cupspiel realisierte er jeweils einen Assist.