Legende: Muss gehen Jeff Tomlinson. Freshfocus

Tomlinson muss Ende Saison gehen

Die Rapperswil-Jona Lakers trennen sich nach dem Ende der Saison von ihrem Coach Jeff Tomlinson. Der Kanadier stand seit 6 Jahren bei den Lakers an der Bande. In gemeinsamen Gesprächen mit dem Coach sei der Entscheid gefasst worden, «dass mit Abschluss der laufenden Saison der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist», schreiben die Lakers. Tomlinson hatte die Ostschweizer 2015 in der Swiss League übernommen und sie in seiner 3. Saison zum Aufstieg und dem Cupsieg geführt.

SCB-Stürmer Brithen kehrt in die Heimat zurück

Der SCB muss ab sofort auf die Dienste seines Stürmers Ted Brithen verzichten. Der 30-jährige Schwede verlässt den SCB aus familiären Gründen und kehrt zu seinem Stammclub Rögle BK zurück. Brithen hatte im Sommer beim SCB sein erstes Engagement im Ausland angenommen. Der Center spielte 22 Meisterschaftsspiele für den SCB und kam dabei auf 13 Skorerpunkte (5 Tore / 8 Assists). Zuletzt fehlte Brithen verletzungsbedingt, nachdem er am 2. Februar im Auswärtsspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers von einem Puck am Kopf getroffen worden war. Der SCB wird sich auf die Suche nach einem Nachfolger für Brithen machen.