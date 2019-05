Lakers-Verteidiger Berger wechselt an die Bande

Legende: Beendet seine Spielerkarriere Sven Berger. Keystone

Sven Berger wechselt per sofort auf die Trainerbrank. Der langjährige Verteidiger besass bei den Rapperswil-Jona Lakers zwar noch einen bis 2020 gültigen Spielervertrag, wird nun aber zweiter Assistent von Cheftrainer Jeff Tomlinson. Erster Assistenz-Coach ist Niklas Gällstedt. Berger debütierte in der Saison 2004/2005 bei den Lakers, für die er 13 Saisons bestritt. In der höchsten Spielklasse spielte er noch für Kloten und Ambri.