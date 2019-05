Legende: Nach Hüft-OP länger out Benjamin Conz. Freshfocus

Ambri muss länger auf Conz verzichten

Stammgoalie Benjamin Conz wird Ambri-Piotta bis zu sechs Monate fehlen. Der 27-Jährige musste sich einer Operation an der linken Hüfte unterziehen. Die entsprechenden Beschwerden bei Conz hatten sich gegen Saisonende verstärkt bemerkbar gemacht. Die Leventiner verfügen in Daniel Manzato zwar über einen erfahrenen Ersatzkeeper. Sie planen aber dennoch die Verpflichtung eines weiteren Goalies, um die ersten Saisonwochen in Champions League und Meisterschaft mit einem soliden Duo bestreiten zu können.

Klingberg verlängert in Zug

Carl Klingberg wird auch in Zukunft für den EV Zug spielen. Der schwedische Weltmeister von 2017 verlängerte den Vertrag mit dem Playoff-Finalisten um zwei Jahre. Der 28-jährige Stürmer kam 2016 vom KHL-Klub Torpedo Nischni Nowgorod nach Zug und realisierte in 155 Spielen 96 Skorerpunkte.