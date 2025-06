Legende: Chris Tierney. Imago Images/Joe Camporeale

Ambri lotst Tierney in die Leventina

Ambri-Piotta hat den Kanadier Chris Tierney verpflichtet. Die Leventiner statteten den 30-jährigen Center mit einem Einjahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung aus. In der letzten Saison lief Tierney in der KHL für Dinamo Minsk auf, in 71 Partien inklusive Playoffs gelangen ihm 12 Tore und 16 Assists. Zuvor absolvierte Tierney insgesamt 10 Saisons in der NHL, in der er es in total 649 Spielen auf 168 Skorerpunkte brachte. In der Saison 2023/24 war der Kanadier Teamkollege von Timo Meier, Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid in New Jersey.

Saarela und Tigers gehen getrennte Wege

Die SCL Tigers und Aleksi Saarela haben den noch zwei Jahre gültigen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Dies, weil der Finne ab Juli 2025 in den obligatorischen Militärdienst von mindestens sechs Monaten einrücken muss, wie der Emmentaler Klub mitteilt. Der 28-jährige Saarela wechselte 2021 von Lukko Rauma nach Langnau. 2 der 4 Saisons, die er mit den Tigers bestritt, beendete er als Topskorer. Die Tigers wollen noch vor den ersten Vorbereitungsspielen im August das Ausländer-Kontingent von sechs Spielern wieder auffüllen.

