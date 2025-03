Legende: Michal Kristof. Freshfocus/Claudio De Capitani

Tigers-Stürmer Kristof verpasst Playoffs

Michal Kristof steht den SCL Tigers in den Playoffs der National League nicht zur Verfügung. Laut einer Mitteilung der Langnauer fällt der slowakische Stürmer aufgrund einer Knieverletzung rund sechs Wochen aus. Kristof zog sich die Verletzung am vergangenen Donnerstag im Play-In-Spiel in Kloten zu, als er sich nach einem Check von Klotens Tyler Morley das rechte Knie verdrehte. Seit seiner Verpflichtung Mitte Oktober absolvierte der 31-jährige Center 28 Spiele für die Tigers und kam auf 3 Tore und 5 Assists. Die Langnauer treffen in den am Donnerstag beginnenden Playoff-Viertelfinals auf Quali-Sieger Lausanne oder die ZSC Lions, den Titelverteidiger.

Saisonende für Lions-Verteidiger Trutmann

Die ZSC Lions müssen in den Playoffs auf Dario Trutmann verzichten. Der 32-jährige Verteidiger fällt mit einem Adduktorenabriss für den Rest der Saison aus, wie der Klub mitteilt. Die Verletzung, die eine bereits vollzogene Operation erfordert hat, zog er sich Ende Februar im Auswärtsspiel gegen Davos zu.

Zwei Thurgau-Spieler helfen bei Gottéron aus

Fribourg-Gottéron ergänzt sein Kader vorübergehend mit zwei Spielern des HC Thurgau. Wie die Freiburger bekannt gaben, wechseln der schwedische Stürmer Daniel Ljunggren und Verteidiger Cédric Hächler mit einer B-Lizenz zum Klub aus der National League. Thurgau schied in den Swiss-League-Playoffs im Halbfinal mit 0:4 Siegen gegen Visp aus. Gottéron bestreitet die erste Partie des Playoff-Viertelfinals gegen Bern am Freitag auswärts. Auch Torhüter Bryan Rüegger sowie die Stürmer Kevin Etter und Dominik Binias gehören wieder dem Freiburger Kader an, nachdem sie in den letzten Wochen für Thurgau im Einsatz gestanden sind.

