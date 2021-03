Legende: Sind weiterhin in Quarantäne Die Spieler des EHC Biel. Keystone

Punktequotient für Tabelle massgebend

Weil sich der EHC Biel nach 2 Corona-Fällen im Team weiterhin in Quarantäne befindet, kann auch die Partie Lausanne - Biel nicht stattfinden. Bereits am Freitag hatte die Partie Biel - Servette abgesagt werden müssen. Die Tabelle der Regular Season wird deshalb definitiv per Punktequotient ermittelt, wie die Liga am Samstagnachmittag mitteilte. Es sei nicht mehr möglich, die abgesagten Spiele vor dem Ende der Regular Season am 5. April nachzuholen.

Aktuelle NL-Tabelle nach Punkte-Quotient 1. Zug

2,28

2. Lausanne

1,80

3. Lugano

1,79

4. ZSC Lions

1,72

5. Gottéron

1,72 6. Genf

1,70 7. Biel

1,63 8. Davos

1,52

9. Bern

1,13

10. Lakers

1,06

11. Ambri

1,00

12. SCL Tigers

0,66



Verteidiger-Duo von Lausanne sanktioniert

Lausanne muss im nächsten Meisterschaftsspiel auf die Verteidiger Mark Barberio und Auerlien Marti verzichten. Der Kanadier Barberio wurde für sein «Slew Footing» gegen Gotterons Julien Sprunger mit einer Spielsperre belegt. Gegen Marti wurde nach einem Check gegen den Kopf von Freiburgs Viktor Stalberg eine provisorische Sperre verhängt und ein Verfahren eröffnet. Lausanne wäre eigentlich am Samstagabend auf Biel getroffen, doch die Partie wurde nach Corona-Fällen bei den Seeländern abgesagt.