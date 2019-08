Legende: Wollen auch gegen Lausanne jubeln Die Spieler von den Philadelphia Flyers. Reuters

Philadelphia zu Gast in Lausanne

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue NHL-Saison tragen die Philadelphia Flyers ein Spiel in der Schweiz aus. Am 30. September messen sich die NHL-Cracks mit dem HC Lausanne. Der Klub gastiert im Rahmen der Global Series 2019 in der Schweiz. Im letzten Jahr trugen die New Jersey Devils gegen den SCB ein Testspiel aus. Die Saison in Nordamerika beginnt am Mittwoch, dem 2. Oktober.

Finnischer Stürmer für Lausanne

Der Lausanne HC hat vorerst bis zum 8. September den Finnen Teemu Pulkkinen verpflichtet. Der 27-jährige Stürmer spielte letzte Saison für Dinamo Minsk in der KHL und erzielte 29 Skorerpunkte (15 Tore). Für die Waadtländer tritt er in den kommenden Wochen in der Champions Hockey League an.

Davos leiht 5 Spieler an die Ticino Rockets aus

Der HC Davos leiht ein Quintett junger Spieler ans Partnerteam Biasca Ticino Rockets aus. Die Stürmer Florian Niedermaier (24), Jerome Portmann (22), Lorenzo Glarner (20) und Gian-Marco Wetter (19) sowie Torhüter Marvin Kortin (19) gehören ab sofort zum Kader des Tessiner Swiss-League-Klubs. Portmann, Glarner und Wetter bestritten bereits die abgelaufene Spielzeit für die Tessiner.