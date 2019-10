Lausanne gegen Ambri ohne Vermin

Der HC Lausanne muss am Samstag in der National-League-Partie gegen Ambri-Piotta auf Joël Vermin verzichten. Der Stürmer wurde wegen eines Tritts gegen den Bieler Mike Künzle am Freitag für eine Partie gesperrt. Vermin muss zudem eine Busse von 2500 Franken bezahlen. Lausanne hatte zunächst Einsprache gegen das Urteil erhoben. Diese wurde jedoch von der Disziplinarkommision des Schweizer Eishockeyverbandes abgewiesen.