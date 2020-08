Legende: Back to the roots: Matteo Nodari kehrt ins Tessin zurück. Freshfocus

Marti zu Lausanne, Nodari zu Lugano

Der HC Lausanne und der HC Lugano holen mit Aurélien Marti und Matteo Nodari jeweils einen Verteidiger zurück zu ihren Klubs. Der 26-Jährige Marti war erst für diese Saison von Fribourg ins Tessin gewechselt, kehrt nun aber nach nur 2 Testspiel-Einsätzen nach Lausanne zu seinem Jugendverein zurück. Nodari (32) zieht nach 5 Jahren in der Westschweiz zurück zu den «Bianconeri». In der letzten Saison gelangen Nodari in 50 Spielen für Lausanne 2 Tore und 9 Assists. Marti kam auf 1 Tor und 2 Vorlagen.