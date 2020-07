Lausanne engagiert Ken Jäger

Der HC Lausanne hat für die nächsten zwei Jahre den 22-jährigen Ken Jäger engagiert. Der beim HC Davos ausgebildete Stürmer spielte seit 2018 in Schweden. Neben kurzen Intermezzos in der Junioren-Meisterschaft (2 Spiele) sowie für Rögle in der Eliteklasse (4 SHL Spiele) war er überwiegend in der zweithöchsten Spielklasse für Västerviks aktiv. Für dieses Team kam er in der letzten Saison auf 11 Tore und 9 Assists in 50 Meisterschaftsspielen.

Du Bois fällt mit Achillessehnenriss lange aus

Verteidiger Félicien Du Bois hat sich in der ersten Trainingswoche des HC Davos schwer verletzt. Der 36-Jährige zog sich einen Riss der Achillessehne zu, musste operiert werden und fehlt den Bündnern während mehreren Monaten. Du Bois spielt seit der Saison 2014/15 in Davos. In der letzten Saison stand er in 41 Partien auf dem Eis und kam auf 21 Skorerpunkte.