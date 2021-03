Legende: Verpasst das Heimspiel gegen den HCD Cody Almond. Freshfocus

Lausanne eine Partie ohne Almond

Am Dienstag gegen den HC Davos kann Lausanne nicht auf Cody Almond zählen. Der 31-Jährige hat in der Heimpartie gegen Freiburg am Samstag (1:2) seine zweite Spieldauerdisziplinarstrafe in dieser Saison erhalten, worauf automatisch eine Spielsperre folgt. Ausserdem muss Almond eine Busse von 2550 Franken entrichten.