Legende: Schon bald bei den Lakers Lukas Lhotak. Freshfocus

Lhotak von Freiburg zu Rapperswil

Stürmer Lukas Lhotak wechselt auf die kommende Saison hin mit einem Zweijahresvertrag bis 2022 von Fribourg-Gottéron zu den Rapperswil-Jona Lakers. Der tschechisch-schweizerische Doppelbürger begann seine Profikarriere 2013 bei Ambri-Piotta. Der Center bestritt 229 Meisterschaftsspiele für die Leventiner (41 Tore, 26 Assists). Für Gottéron realisierte er seit 2018 in 85 Meisterschaftsspielen 15 Tore und 6 Assists.

2 Spielsperren gegen Luganos Vauclair

Julien Vauclair ist für 2 Partien gesperrt worden. Der Lugano-Verteidiger hatte im Derby Ambris Dominic Zwerger gegen den Kopf gecheckt. Zudem muss Vauclair eine Busse von 4050 Franken bezahlen.

Ambri knapp einen Monat ohne Hofer

Ambri-Piotta wird voraussichtlich erst am Spengler Cup in Davos in der Altjahreswoche wieder auf Fabio Hofer zählen können. Der österreichische Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz fällt aktuell wegen einer Bänderverletzung am Handgelenk aus.