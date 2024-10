Legende: Stösst neu zu den «Löwen» Chase De Leo. imago images/Danny Murphy

De Leo soll beim ZSC Balcers-Ausfall kompensieren

Die ZSC Lions engagieren per sofort und bis zum Ende der Saison Chase De Leo. Mit der Verpflichtung des 29-jährigen Stürmers reagiert der Meister auf den längeren Ausfall von Rudolfs Balcers und verstärkt sich punktuell für den weiteren Verlauf der Champions Hockey League. De Leo verbrachte den Grossteil seiner bisherigen Karriere in seiner Heimat in der AHL (527 Spiele, 365 Skorerpunkte). In der laufenden Spielzeit absolvierte die Offensivkraft 9 Partien für Barys Astana in der KHL.

DiDomenico und Lilja tauschen die Klubs

In der National League kommt es zu einem Spielertausch. Der Kanadier Chris DiDomenico wechselt von Fribourg-Gottéron zu Ambri-Piotta, der Schwede Jakob Lilja geht den umgekehrten Weg. Der 35-jährige DiDomenico kehrte 2023 von Bern zu Fribourg zurück, kam in dieser Saison aber bisher mit zwei Toren und sieben Assists in 16 Partien nicht wie gewünscht auf Touren. Das gilt auch für den 31-jährigen Lilja in seiner zweiten Spielzeit mit Ambri. Er musste sich in elf Spielen mit einem Assist begnügen. Der Tausch soll dazu führen, dass beide zur alten Stärke zurückfinden.

«Biancoblu» vorerst ohne Pestoni und für immer ohne Ang

Ambri muss rund 3 Wochen ohne Inti Pestoni auskommen. Der Stürmer hat eine Knochenprellung am linken Knöchel erlitten. Zudem vermelden die Tessiner die Auflösung des Vertrags mit dem Kanadier Jonathan Ang. Ang wechselte diese Saison von Kloten nach Ambri, gelangte in 7 Partien zum Einsatz und steht neu bei HV71 in Schweden unter Vertrag.

