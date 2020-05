Legende: Stellt sein Können in Zukunft in der National League unter Beweis Mikkel Boedker. imago images

Lugano mit Transfercoup

Der HC Lugano rüstet für die kommende Saison weiter auf. Die Tessiner einigten sich mit Mikkel Boedker auf einen 2-Jahres-Vertrag. Der 30-jährige Däne stösst nach 12 Jahren in der NHL in die National League zum HCL. Seit er 2008 an 8. Position von den Arizona Coyotes (damals noch Phoenix Coyotes) gedraftet worden war, bestritt Boedker 709 Spiele in der weltbesten Eishockey-Liga. Dabei brachte es der Flügelstürmer auf insgesamt 327 Skorerpunkte, darunter 118 Treffer. Neben Arizona spielte Boedker auch für Colorado, San Jose und zuletzt Ottawa. Boedker ist nach Mark Arcobello, der vom SC Bern zu den «Bianconeri» stösst, der zweite grosse Neuzugang bei Lugano.

Auch Tristan Vauclair tritt zurück

Nur einige Tage nach seinem Bruder Julien tritt auch Tristan Vauclair vom Profi-Eishockey zurück. Der 35-jährige Flügelstürmer stand seit 2011 bei Fribourg-Gottéron unter Vertrag. Insgesamt absolvierte Vauclair für Gottéron, Lugano und Genf in der höchsten Liga 711 Einsätze, wobei ihm 160 Skorerpunkte glückten. Vauclair wird sich künftig bei Delémont in der 1. Liga um die Nachwuchsabteilung kümmern.