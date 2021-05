Legende: Ex-NHL-Power für Lugano Mirco Müller kehrt nach 11 Jahren in die National League zurück. imago images

Müller mit Sechsjahresvertrag zu Lugano

Der HC Lugano hat mit Mirco Müller einen Transfercoup gelandet. Der ehemalige NHL-Spieler und Schweizer Internationale unterschrieb bei den Tessinern für 6 Jahre, wie der Klub auf seiner Webseite bekannt gab. Für den 26-jährigen Verteidiger wird es der zweite Auftritt in der National League. 2011/12 hatte er einige Spiele für Kloten absolviert. Seither war er fast durchwegs in Nordamerika unterwegs. Die letzte Saison spielte Müller in Schweden für Leksands, nachdem er bei den New Jersey Devils nach insgesamt 188 Partien in der NHL keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte.

MacTavish nicht mehr Lausanne-Trainer

Craig MacTavish ist nicht mehr Trainer des Lausanne HC. Die Waadtländer teilten mit, dass der ausgelaufene Vertrag des Kanadiers wie erwartet nicht verlängert wird. Der ehemalige Stanley-Cup-Sieger (62) war in Lausanne seit Ende Februar 2020 im Amt.

Lasch verlässt die ZSC Lions

Der US-Stürmer Ryan Lasch kehrt nach seinem Abstecher zu den ZSC Lions nach Schweden zurück. Der 34-Jährige unterschrieb bei Frölunda einen Dreijahres-Vertrag. Die letzte Saison hatte Lasch in Finnland begonnen, ehe er zum ZSC stiess.