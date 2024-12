Legende: Hat sich gegen die Lakers verletzt Radim Zohorna. Freshfocus/Thomas Oswald

Zohorna fehlt Lugano wegen Rippenverletzung

Die Luganesi müssen in den nächsten Wochen auf die Dienste von Radim Zohorna verzichten. Der tschechische Stürmer zog sich am Mittwoch während dem Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers (2:0) eine Rippenverletzung mit Beteiligung des inneren schrägen Bauchmuskels zu. Wie der Tessiner Klub mitteilt, wird Zohorna mit Sicherheit in den beiden Partien am Wochenende gegen die ZSC Lions und Davos fehlen. Zudem verpasst der 28-Jährige das anstehende Turnier der Euro Hockey Tour in Freiburg mit Tschechien.

