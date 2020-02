Legende: Wechselt ins Tessin Johan Ryno. imago images

Lugano engagiert Ryno

Der HC Lugano hat den schwedischen Stürmer Johan Ryno bis zum Ende dieser Saison engagiert. Der 33-Jährige kommt vom schwedischen Klub Färjestad, mit dem er in dieser Saison 30 Spiele (15 Skorerpunkte) in der Meisterschaft und 8 Spiele (5 Punkte) in der Champions Hockey League gespielt hat. «Johan ist ein solider Stürmer mit Führungsqualitäten», sagte Luganos Sportchef Hnat Domenichelli. Ryno ist der sechste Ausländer, der aktuell bei den Bianconeri unter Vertrag steht.

Auch Servette holt neuen Ausländer

Genf-Servette hat im Hinblick auf die Playoffs den Kanadier Jordan Caron verpflichtet. Der 29-jährige Stürmer mit der Erfahrung von 166 NHL-Spielen wechselt vom DEL-Verein Schwenningen bis zum Ende der Saison zu den Genfern. In dieser Saison bestritt er 24 Partien, in denen er 9 Tore und 3 Assists verzeichnete. Servettes Sportdirektor Chris McSorley hob dessen Arbeitsmoral und tadellose Haltung hervor. Mit Caron stehen nun fünf Ausländer bei den Genfern unter Vertrag.