Legende: Stand bei seinem letzten NL-Einsatz noch gegen Lugano auf dem Eis Ramon Tanner (l.). Freshfocus/Marusca Rezzonico

Weitere Neuzugänge für Lugano

Die Tessiner gaben am Mittwoch die Verpflichtung von 2 weiteren Stürmern bekannt. Ramon Tanner erhält probeweise für August und September einen Vertrag. Der 25-jährige Appenzeller spielte in den vergangenen sieben Saisons hauptsächlich für den EHC Biel. Ausserdem wechselt der kanadisch-schweizerische Stürmer Jakob Lee von Nordamerika ins Tessin. Der 26-Jährige, der zuletzt vier Saisons in der höchsten amerikanischen Universitätsliga gespielt hat, wird mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Eine Option sieht vor, dass Lee auch an einen Swiss-League-Klub ausgeliehen werden kann.

Kessler als neuer SIHF-Verwaltungsratspräsident aufgestellt

Die Profiligen im Eishockey (National League und Swiss League) nominierten einstimmig Urs Kessler (63) als neuen Verwaltungsratspräsidenten des Schweizer Verbandes (SIHF). Die Wahl soll an der ordentlichen Generalversammlung am 8. September erfolgen. Urs Kessler, 17 Jahre lang CEO der Jungfraubahnen, soll die Nachfolge von Stefan Schärer antreten, der im Dezember auf Druck der Ligen das Handtuch geworfen hat.