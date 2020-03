MacDonald nicht mehr beim SCB

Der Kanadier Andrew MacDonald hat den SC Bern am Montag auf eigenen Wunsch verlassen, wie die «Mutzen» in einer Medienmitteilung schreiben. Der Kanadier sei aus «persönlichen Gründen und entgegen dem ausdrücklichen Willen des SCB» gegangen, schreibt der Klub weiter. Der SCB behalte sich rechtliche Schritte gegen den 33-jährigen Verteidiger vor. MacDonald war im Oktober zu den Bernern gestossen und in 15 Meisterschaftsspielen zum Einsatz gekommen.