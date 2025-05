Legende: Zieht sich ab nächster Saison wieder den Lausanne-Helm über Connor Hughes. Keystone/Anthony Anex

Hughes beendet sein Übersee-Abenteuer

Torhüter Connor Hughes kehrt zum Lausanne HC zurück. Der Kanada-Schweizer unterzeichnete bei den Waadtländern einen Fünfjahresvertrag. Bereits in der vorletzten Saison hatte der 28-Jährige für Lausanne gespielt, in der er das Team mit überragenden Leistungen in den Playoff-Final führte. Danach wechselte er zur NHL-Franchise Montreal Canadiens, bei der er sich aber nicht durchzusetzen vermochte. Er kam lediglich im Farmteam Laval Rocket in der AHL zum Einsatz. In der höchsten Schweizer Liga war Hughes vor seinem ersten Engagement in Lausanne bei Ambri-Piotta, Fribourg-Gottéron und Genf-Servette tätig.