Mottet mit Rückenverletzung

In der entscheidenden Qualifkationsphase der National League muss Fribourg-Gottéron ohne seinen besten Schweizer Stürmer auskommen. Killian Mottet (15 Tore, 15 Assists) leidet an einer Rückenverletzung und wird einen Monat ausfallen.

Bern verpflichtet kanadischen Stürmer

Der SC Bern rüstet im Kampf um die Playoff-Plätze in der Offensive nach. Bis zum Ende der Saison stösst der kanadische Flügelstürmer Christian Thomas zum Neunten der National League. Der 27-Jährige stand zuletzt in der KHL bei Traktor Tscheljabinsk unter Vertrag. Dort erzielte er in 59 Spielen 23 Skorerpunkte. Thomas spielte für die New York Rangers, die Montreal Canadiens und die Arizona Coyotes in 27 Einsätzen auch in der NHL.

ZSC holt weiteren Goalie

Die ZSC Lions reagieren auf die Verletzung von Joni Ortio und verpflichten im Hinblick auf die Playoffs einen weiteren ausländischen Torhüter. Der Schwede Fredrik Pettersson Wentzel unterschrieb bei den Zürchern bis zum Saisonende. Da Ortio derzeit verletzt ausfällt und Lukas Flüeler erst am Samstag nach 6-wöchiger Verletzungspause sein Comeback gab, wollen die Lions auf der Torhüterposition kein Risiko eingehen. Der 28-jährige Schwede stösst von IK Oskarshamn aus der höchsten schwedischen Liga zu den Zürchern. In dieser Saison absolvierte Wentzel 23 Spiele.

Biel rekurriert gegen Rathgebs Busse

Der EHC Biel legte Berufung gegen die Busse von Yannick Rathgeb ein. Der Bieler Verteidiger wurde für das Vortäuschen einer Verletzung im Heimspiel vom 1. Februar gegen Lugano mit 1200 Franken gebüsst.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin um 16:30 Uhr vom 17.02.