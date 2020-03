Legende: Zurück zum Ex-Klub Jan Mursak spielt ab nächster Saison wieder in Schweden. Keystone

Mursak vom SCB zu Frölunda

Jan Mursak wechselt vom SC Bern zu Frölunda. Der slowenische Stürmer unterschrieb bei den Schweden einen Vertrag bis 2023. Bereits im Frühjahr 2018 hatte Mursak einige Wochen für den Klub aus Göteborg gespielt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen: In 21 Matches gelangen ihm damals 23 Skorerpunkte. Für den SC Bern bestritt Mursak in den letzten beiden Saisons 89 Partien. In seinem ersten Jahr trug der 32-Jährige auf dem Weg zum Meistertitel 31 Skorerpunkte bei. In der letzten, abgebrochenen Saison gelangen ihm in 42 Spielen 9 Tore und 16 Assists.