Legende: Beendet eine lange Karriere Pascal Berger. Keystone/MARCEL BIERI

Berger hat genug

Nach 19 Saisons in der National League beendet Pascal Berger Ende Saison seine Karriere als Eishockeyprofi. Dies vermelden die SCL Tigers auf ihrer Website. Sein Debüt in der höchsten Schweizer Liga gab Berger im Herbst 2006 mit dem SC Bern, für den er in den folgenden zehn Saisons auflief. Nach seinem dritten Meistertitel mit dem SCB nahm der im März 36 Jahre alt werdende Burgdorfer im Sommer 2016 eine neue Herausforderung an und wechselte zu den SCL Tigers. Die Langnauer führte er 2019 als Captain in die Playoffs. Aktuell befindet sich Berger, der über 900 Partien in der National League bestritt, mit den Tigers auf Kurs Richtung Play-Ins. Sechs Runden vor dem Ende der Qualifikation belegen die Emmentaler den 8. Platz.

National League