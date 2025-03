Legende: Dauert noch etwas länger, bis er wieder auf dem Eis steht Mike Künzle. Freshfocus / Martin Meienberger

Künzle erhält Quittung

Der EV Zug wird in der kommenden Saison die ersten sechs Spiele auf Stürmer Mike Künzle verzichten müssen. Der Stürmer wurde von der Liga für seinen Cross-Check in den Nacken von Adam Tambellini im Spiel 3 des Playoff-Viertelfinals gegen Davos mit sieben Spielsperren und einer Geldstrafe von 9650 Franken gebüsst. In seinem Urteil schreibt der Einzelrichter: «Der Cross-Check in den Nacken wurde bewusst ausgeführt. Das Spiel war bereits unterbrochen, der Angriff erfolgte von hinten, gegen den Nacken, und das Opfer war auch noch in einer wehrlosen Position. Auch die Wucht war nicht unerheblich.» Eine Sperre hat Künzle bereits im vierten Viertelfinalspiel verbüsst. Die Serie verlor der EVZ mit 0:4.

National League