SCB setzt doch nicht auf Wellman

Der SCB verzichtet auf die Übernahme von Casey Wellman von den Rapperswil-Jona Lakers. Der Amerikaner hat die medizinischen Tests, welche Bedingung für den Vertragsabschluss waren, nicht bestanden, wie die Berner via Communiqué verlauten lassen. Erst vor 6 Tagen hatten die «Mutzen» den Zuzug des 32-Jährigen bis Ende Saison vermeldet. Wellman hatte daraufhin mit den Bernern trainiert, war am Dienstag gegen den ZSC jedoch offiziell überzählig gewesen.

Neuer Verteidiger für Biel

Der EHC Biel hat für den Rest der laufenden Saison den russisch-kasachischen Verteidiger Alexander Jakowenko (21) vom finnischen Erstligisten Jukurit verpflichtet. Für Jukurit realisierte Jakowenko in 36 Saisonspielen 5 Tore und 16 Assists. Der frühere russische Junioren-Internationale hatte in der letzten Saison noch in der United States Hockey League für die Muskegon Lumberjacks gespielt.