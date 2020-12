Legende: Wird Ambri eine Weile fehlen Die finnische Tormaschine Julius Nättinen. Freshfocus

3 Finnen verpassen National-League-Spiele

Drei Spieler aus der Schweizer National League werden mit der finnischen Nationalmannschaft am Channel One Cup vom 17. bis 20. Dezember in Moskau teilnehmen – und ihren Klubs fehlen. Ambri-Piottas Topskorer Julius Nättinen, der Davoser Teemu Turunen sowie Biels Abwehrspieler Petteri Lindbohm erhielten ein Aufgebot für das Turnier der Euro Hockey Tour, bei dem Russland, Schweden und Tschechien die weiteren Teilnehmer sind. Sie reisen am 14. Dezember nach Moskau und werden ihren jeweiligen Klubs für zwei bis drei Meisterschafts-Partien nicht zur Verfügung stehen.

Weiteres Spiel der ZSC Lions verschoben

Wegen der Quarantäne der ZSC Lions musste ein weiteres Spiel der National League verschoben werden. Die Partie von Ambri-Piotta gegen die Zürcher vom Freitag, 11. Dezember, findet an einem anderen, noch zu bestimmenden Termin statt.