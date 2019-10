Legende: Neu in Bern Verteidiger Andrew MacDonald (l.). Reuters

Kanadier MacDonald als 5. Ausländer zum SC Bern

Der SC Bern verpflichtet den kanadischen Verteidiger Andrew MacDonald als fünften Ausländer. Der 33-Jährige mit der Erfahrung von 609 NHL-Spielen erhielt diesen Sommer bei den Philadelphia Flyers keinen Vertrag mehr und verstärkt nun bis Ende Saison den SCB. Er dürfte als Konkurrenz zum bisher enttäuschenden Finnen Miika Koivisto gedacht sein. Den Bernern für 4-6 Wochen nicht zur Verfügung stehen wird André Heim. Der Stürmer zog sich am Freitag im Meisterschaftsspiel gegen Lugano einen Bauchmuskelriss zu.

Jalonen verlängert beim SCB

Der SC Bern hat den Vertrag mit Trainer Kari Jalonen um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert. Der 59-jährige Finne steht aktuell in seiner 4. Saison bei den Bernern. Sollte er seinen Vertrag in der Hauptstadt erfüllen, wäre er der Trainer mit der längsten Amtszeit beim SCB seit der Einführung der Playoffs 1985/86. Jalonen schloss die Qualifikation mit seinem Team zuletzt dreimal in Serie auf Rang 1 ab und führte den Klub 2017 und 2019 zum Meistertitel.

Ambri 6-8 Wochen ohne Sabolic

Ambri-Piotta muss 6-8 Wochen auf seinen Angreifer Robert Sabolic verzichten. Der 31-jährige Slowene zog sich im verlorenen Cup-Achtelfinal am Sonntag gegen Biel eine Bänderverletzung im rechten Knie zu. Mit einem Tor und 5 Assists aus 11 Spielen war der Ersatz für den in die NHL abgewanderten Dominik Kubalik noch nicht die gewünschte Verstärkung für die Leventiner.

Spooner verlässt Lugano in Richtung Minsk

Der HC Lugano und der Kanadier Ryan Spooner haben sich darauf geeinigt, den bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. Der 27-jährige Stürmer wechselt per sofort zum KHL-Klub Dinamo Minsk. Spooner konnte sich trotz der Erfahrung von über 300 NHL-Spielen in Lugano nicht durchsetzen. Der Center kam einzig in den ersten beiden Meisterschaftsspielen zum Einsatz, danach sass er jeweils als überzähliger Ausländer auf der Tribüne.

