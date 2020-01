Norwegischer Stürmer für den EV Zug

Zug verstärkt seine Offensive. Von der Organisation der Pittsburgh Penguins stösst Andreas Martinsen bis Saisonende zum EVZ. Der 29-jährige Flügelstürmer bestritt für Colorado, Montreal und Chicago 154 NHL-Partien, in welchen ihm 23 Skorerpunkte glückten. Seit Oktober 2019 spielte er in der AHL für das Penguins-Farmteam Wilkes-Barre/Scranton. 2012 bis 2015 ging der norwegische Nationalspieler für Düsseldorf auf Torejagd.

Saisonende für Lausannes Emmerton

Lausanne kann im weiteren Verlauf der Saison nicht auf Cory Emmerton zählen. Der Stürmer zog sich am 25. Januar beim 1:3 gegen Freiburg einen Bruch des Ellbogens zu und muss operiert werden. Der Kanadier erzielte in dieser Spielzeit in 33 Partien 7 Tore für die Waadtländer und steuerte 10 Assists bei.

Zwei Spielsperren für Heldner

Lausanne-Verteidiger Fabian Heldner wird wegen eines Checks gegen den Kopf des Langnauer Stürmers Robbie Earl im Spiel vom vergangenen Freitag für zwei Partien gesperrt und mit 4000 Franken gebüsst. Eine Spielsperre hat Heldner bereits verbüsst, damit muss er nur noch im Heimspiel am Dienstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers aussetzen.