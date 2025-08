Legende: Jubelt künftig für Genf-Servette Jimmy Vesey. IMAGO / Imagn Images

Vesey wechselt an den Genfersee

Genf-Servette hat den US-amerikanischen Stürmer Jimmy Vesey engagiert. Der 32-jährige Flügel aus Boston unterschrieb in Genf einen Zweijahres-Vertrag, wie der National-League-Klub mitteilte. Vesey spielte seine gesamte Profikarriere in der NHL, in den letzten neun Saisons lief er für sechs verschiedene Teams auf. In 656 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt erzielte der ehemalige Harvard-Student 103 Tore.

National League