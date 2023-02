Legende: Wird in dieser Saison nicht mehr auflaufen Simon Le Coultre. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Nieren-OP bei Servettes Le Coultre

Simon Le Coultre wird den Rest der Saison verpassen. Nachdem sich der Servette-Verteidiger am 24. Januar im Spiel gegen Ambri eine gravierende Nierenverletzung zugezogen hatte und zu weiteren Untersuchungen ins Spital von Lugano gebracht worden war, wurde nun eine Operation nötig. Die Ärzte mussten die rechte Niere entfernen. Nach Angaben des Klubs geht es dem 17-fachen Schweizer Nationalspieler den Umständen entsprechend gut. Seine weitere Eishockey-Karriere ist nicht gefährdet. Le Coultre erzielte in dieser Saison für die Genfer 19 Punkte in 40 Spielen.

00:40 Video Archiv: Le Coultre trifft in Test gegen Lettland für die Nati Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Lausanne verpflichtet Calof

Für die Schlussphase der Meisterschaft verpflichtet Lausanne mit Andrew Calof einen kanadischen Stürmer. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison. Calof stösst vom russischen KHL-Team Amur Chabarowsk zu den Waadtländern. Dort hatte er sich zu Beginn der Saison verletzt und war für die Behandlung nach Kanada zurückgekehrt. Neben drei Spielzeiten in der KHL kam der Angreifer auch sechs Jahre in der höchsten schwedischen Liga zum Einsatz.

Michaelis fällt aus – SCL Tigers holen Holmström

Die SCL Tigers müssen für den Schluss der Saison auf Marc Michaelis verzichten. Der Topskorer (15 Tore, 24 Assists) fällt aufgrund einer Thrombose aus. Der 27-jährige Deutsche hatte vermehrt über Armschmerzen geklagt. Bei Untersuchungen wurde ein Blutgerinnsel in der Schlüsselbeinvene entdeckt. Dieses muss operativ entfernt werden. Auf Michaelis' Ausfall reagierten die Langnauer mit der leihweisen Verpflichtung des Schweden Axel Holmström. Der 26-jährige Center stösst vom finnischen Team Vaasan Sport zu den Emmentalern.

Ambri holt ehemaligen Lakers-Stürmer Mitchell

Für die finale Phase der Qualifikation in der National League nimmt Ambri-Piotta Zack Mitchell unter Vertrag. Der Kanadier erhält in der Leventina einen Vertrag bis Ende Saison. Mit der Verpflichtung von Mitchell will sich Ambri gegen allfällige Verletzungen absichern. In der Spielzeit 2021/22 absolvierte der 30-Jährige 57 Spiele für die Rapperswil-Jona Lakers, dabei gelangen ihm 26 Skorerpunkte (12 Tore).