Legende: Spielt nicht mehr bei Ambri-Piotta Julian Payr. Freshfocus

Ambri-Vertrag aufgelöst: Payr zu den Lakers

Der österreichische Verteidiger Julian Payr (20) spielt in der neuen Saison für die Rapperswil-Jona Lakers (Vertrag bis 2021). Mit seinem bisherigen Verein Ambri-Piotta hat der Österreicher mit Schweizer Lizenz den Vertrag aufgelöst, wie die Tessiner auf Twitter mitteilten. Payr kam in der letzten Saison 9 Mal für Ambri in der National League zum Einsatz. Den Grossteil der Saison (22 Einsätze) verbrachte er bei den Ticino Rockets in der Swiss League. Payr hatte vor einem Jahr vom HC Davos ins Tessin gewechselt.