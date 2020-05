Legende: Hält weiter die Fäden in der Hand Lugano-Coach Serge Pelletier. Keystone

Lugano verlängert mit Pelletier

Serge Pelletier wird auch in der kommenden Saison beim HC Lugano als Cheftrainer an der Bande stehen. Die Tessiner verlängerten den Vertrag mit dem 54-Jährigen sowie seinen beiden Assistenten Rob Cookson und Paul Di Pietro für die Spielzeit 2020/21. Pelletier hatte die Luganesi im Dezember als Nachfolger des Finnen Sami Kapanen übernommen. Unter seiner Leitung schafften die Tessiner die Playoff-Qualifikation. Dort wäre Lugano auf die ZSC Lions getroffen. Die Saison wurde dann aber wegen der Corona-Krise am 12. März abgebrochen.

Der Klub gab zudem bekannt, dass der finnische Stürmer Jani Lajunen an der Hüfte operiert werden muss. Er fällt 4 bis 6 Wochen aus.