Legende: Bleibt vorderhand an der Lugano-Bande Serge Pelletier. Freshfocus

Lugano hält an Pelletier fest

Trotz 1:3-Rückstand in der Viertelfinal-Serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers hält Lugano an Trainer Serge Pelletier fest. Die Tessiner bestätigten gegenüber RSI, dass der Frankokanadier auch am Mittwoch im 5. Duell mit den St. Gallern an der Bande stehen wird.

Barberio droht Ungemach

Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat Lausannes Mark Barberio wegen eines Stockstichs und eines Bandenchecks gegen Sven Andrighetto am Montag vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Barberio ein ordentliches Verfahren eröffnet. Der 31-jährige Kanadier hatte sich bei der 1:3-Niederlage der Waadtländer beim ZSC zu einer unschönen Aktion gegen Andrighetto hinreissen lassen. Zudem wurde Marco Pedretti von den ZSC Lions wegen eines unerlaubten Körperangriffs gegen Brian Gibbons in derselben Partie nachträglich mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Freiburg erneut ohne Walser

Samuel Walser von Fribourg-Gottéron muss auch am Mittwoch im fünften Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen Genf-Servette zuschauen. Der Center wurde mit zwei Spielsperren belegt. Das Gremium sanktioniert damit einen Stockschlag Walsers gegen Eric Fehr am vergangenen Samstag bei der 3:8-Heimniederlage gegen die Genfer. Walser muss ausserdem eine Busse von 4000 Franken inklusive die Verfahrenskosten bezahlen. Die erste Sperre hat er am Montag beim 0:4 in Genf verbüsst.