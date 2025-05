Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gehört neu Servettes Coaching-Team an Ville Peltonen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Peltonen im Servette-Staff

Genf-Servette hat seinen Coaching-Staff für die kommende Saison beisammen. Dem französischen Cheftrainer Yorick Treille stehen künftig die Finnen Ville Peltonen und Pekka Kangasalusta sowie sein Landsmann Pierre Allard als Assistenten zur Seite. Peltonen ist in der Schweiz bestens bekannt. Von 2018 bis 2020 stand der 52-Jährige fast zwei Saisons lang als Headcoach beim Lausanne HC in der Verantwortung, zuvor arbeitete er zwei Jahre lang als Assistenztrainer beim SC Bern. Als Spieler wurde er 2006 mit Lugano Schweizer Meister. Zuletzt war Peltonen in seiner Heimat vier Saisons lang als Cheftrainer von IFK Helsinki tätig.