Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bis auf weiteres nicht in Jubelstimmung Inti Pestoni. freshfocus/Marusca Rezzonico

«Biancoblu» vorerst ohne Pestoni und für immer ohne Ang

Ambri muss rund 3 Wochen ohne Inti Pestoni auskommen. Der Stürmer hat eine Knochenprellung am linken Knöchel erlitten. Zudem vermelden die Tessiner die Auflösung des Vertrags mit dem Kanadier Jonathan Ang. Ang wechselte diese Saison von Kloten nach Ambri, gelangte in 7 Partien zum Einsatz und steht neu bereits in seiner schwedischen Heimat bei HV71 unter Vertrag.

09:44 Video Aus dem Archiv: «Sportflash» mit Lakers – Ambri Aus Sportflash vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 44 Sekunden.