Legende: War in der vergangenen Saison oft verletzt Fredrik Pettersson. Freshfocus

Lions-Stürmer Pettersson zieht Schlussstrich

Der Schwede Fredrik Pettersson von den ZSC Lions hat wenige Tage vor seinem 34. Geburtstag den Rücktritt vom Spitzensport verkündet. Der Stürmer spielte die letzten vier Jahre für die Zürcher, in der abgelaufenen Saison aber verletzungsbedingt nur noch 25 Spiele. Zuvor hatte Pettersson drei Saisons in Lugano gespielt. In 312 Partien in der National League erzielte der Weltmeister von 2013 296 Skorerpunkte. «Ich habe 16 Jahre meinen Traum gelebt», verabschiedete sich Pettersson auf seinem Instagram-Kanal.