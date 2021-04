Biel zurück aus der Quarantäne

Das Spiel zwischen Genf-Servette und dem EHC Biel von kommendem Samstag kann gemäss Spielplan stattfinden. Die Seeländer, die sich aufgrund von Corona-Fällen seit dem 25. März in Quarantäne befunden hatten, konnten diese am Donnerstag verlassen und den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Auch das definitive Quarantäne-Ende des SC Bern steht fest: Die Mannschaft kann den Trainingsbetrieb am Montag wieder aufnehmen. Das heisst auch, dass die Pre-Playoffs Stand jetzt planmässig am Mittwoch, 7. April, starten werden.