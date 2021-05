Legende: Trug in Ambri den Topskorer-Helm Inti Pestoni bei seinem Abschied vor 5 Jahren. Keystone

Pestoni zurück bei Ambri

Was sich lange abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Inti Pestoni kehrt zu Ambri-Piotta zurück. Der Nationalspieler unterschrieb bei den Tessinern einen Vertrag für die nächsten 4 Saisons. Pestoni hatte Ambri 2016 verlassen, und spielte zuletzt beim SC Bern. In einem kurzen Video, das der Tessiner Klub am Freitag in den sozialen Medien postete, gaben die Leventiner zudem die Zuzüge von Dario Bürgler, André Heim und Yanik Burren bekannt. Heim und Burren kommen wie Pestoni vom SC Bern, Bürgler stösst vom Kantonsrivalen Lugano zu Ambri. Das Trio unterschrieb für jeweils zwei Saisons.