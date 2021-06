Legende: Legt den Stock zur Seite Raffaele Sannitz. imago images

Sannitz hört nach 22 Saisons auf

Raffaele Sannitz (38) vom HC Lugano erklärt seinen Rücktritt. Sein NLA-Debüt feierte der Center als 16-Jähriger in der Saison 1999/2000 mit Lugano. Für die Tessiner absolvierte er 887 Einsätze und feierte zwei Meistertitel (2003 und 2006). 2004/05 wurde er von den Columbus Blue Jackets gedraftet, schaffte den Sprung in die NHL jedoch nicht. In der Saison 2012/13 absolvierte er auf Leihbasis 42 Spiele für Kloten. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er 77 Länderspiele und nahm an vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2010 teil.