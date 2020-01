Legende: Von Davos zu Biel Otso Rantakari. Keystone

Biel leiht Rantakari von Davos aus

Der EHC Biel hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Anssi Salmela reagiert. Die Seeländer leihen per sofort Otso Rantakari vom HC Davos aus. Der finnische Verteidiger bleibt bis mindestens am 31. Januar in Biel. Salmela hatte sich am Freitag einen Bruch des Wangenknochens zugezogen und muss sich am Mittwoch einer Operation unterziehen. Er fällt voraussichtlich 4 Wochen aus.

Zwei Spielsperren gegen Gottérons Sprunger

Julien Sprunger von Fribourg-Gottéron wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Berns Yanik Burrenfür zwei Spiele gesperrt. Die Szene ereignete sich in der 51. Minute des National-League-Spiels vom vergangenen Samstag (2:3 n.V.). Ausserdem wird Sprunger mit CHF 4000 gebüsst (inkl. Verfahrenskosten).