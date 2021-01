Vögtlin: Saison dauert mindestens 2 Wochen länger

Keine Woche vergeht, in der nicht mindestens ein Klub der National League wegen Corona-Fällen in Quarantäne ist. Darauf reagiert die Liga nun. «Wir werden die Saison um mindestens 2 Wochen verlängern», erklärte Willy Vögtlin, Spielplan-Verantwortlicher der National League am Dienstag. «Die Klubs sind bereits alle informiert.» Das letzte Spiel der Regular Season findet somit nach aktuellem Stand am Ostermontag, 5. April, statt.

Servette muss in Quarantäne bleiben

Die Mannschaft von Genf-Servette muss bis am 1. Februar in Quarantäne bleiben. Dies entschied die Genfer Kantonsärztin, nachdem ein Mannschaftsmitglied positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Mannschaft war bereits seit Samstag vorsorglich in Quarantäne. Aus diesem Grund wurden schon drei Meisterschaftsspiele verschoben. Dazu kommen nun auch die Heimspiele gegen Lausanne (31.1.) und die SCL Tigers (2.2.) sowie der Cup-Halbfinal gegen Bern (30.1.). Den nächsten Ernstkampf bestreiten die Genfer, die bereits zum dritten Mal in dieser Saison in Quarantäne müssen, voraussichtlich am Mittwoch 3.2. gegen die SCL Tigers.

Freiburg länger ohne Rossi

Matthias Rossi steht Fribourg-Gottéron in den nächsten vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung. Der 30-jährige Stürmer leidet an einer Verletzung am Unterkörper und muss sich einer Operation unterziehen. In der laufenden Meisterschaft verbuchte Rossi in 28 Partien 13 Skorerpunkte (7 Tore) für die Freiburger.