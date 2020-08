Legende: Damien Riat Keystone

Riat spielt vorübergehend wieder für Genf

Damien Riat kehrt zumindest provisorisch zu Genf-Servette zurück. Der 23-Jährige würde die Saison mit Servette beginnen, wenn die Saison in der Schweiz denn planmässig beginnen sollte. Riat soll indes sofort wieder in die NHL in die Organisation der Washington Capitals zurückkehren, wenn in Nordamerika die nächste Saison beginnt. Zuletzt hatte der Stürmer in der National League für Biel gespielt. In 248 Spielen in der Schweiz kam Riat bislang auf 114 Skorerpunkte.