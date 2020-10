Legende: Spielte letzte Saison bei den Ottawa 67s in der OHL Marco Rossi. Keystone

ZSC Lions schnappen sich Talent Rossi

Die ZSC Lions ergänzen ihr Kader temporär mit dem 19-jährigen Österreicher Marco Rossi. Der Vorarlberger, der als Nummer 9 des diesjährigen Drafts mit der NHL-Franchise Minnesota Wild einen 3-Jahresvertrag unterzeichnet hat, will in Zürich bis zum Start der Saisonvorbereitung in Nordamerika Spielpraxis sammeln. Dies erklärte das Management von Rossi am Mittwoch. Eine Bestätigung des ZSC steht noch aus. Der Center hatte seine Karriere in der Organisation der ZSC Lions lanciert. Zuletzt hat Rossi in der kanadischen Nachwuchs-Liga, der Ontario Hockey League, für die Ottawa 67s gespielt und sammelte dort in 56 Spielen 120 Punkte.

Ambri länger ohne Müller

Ambri-Piotta muss vier bis sechs Wochen auf Marco Müller verzichten. Der Center zog sich am Dienstag beim 5:2-Sieg gegen die ZSC Lions nach einem Zusammenprall mit einem Teamkollegen einen Innenbandriss im rechten Knie zu.